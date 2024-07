Tłumy turystów w Tatrach. Ogromne kolejki na szlakach

Szczyt sezonu wakacyjnego w Zakopanem trwa w najlepsze. Tatry przeżywają oblężenie, co widać na nagraniach udostępnionych przez agencję PAP. Na materiale można zauważyć, jak pod Giewontem zgromadziły się dziesiątki turystów. Rzekę wędrowców na szlakach widać przede wszystkim na drodze do Kuźnic. Czasami żeby wejść na szczyt, trzeba odstać swoje w długich kolejkach. - Jeżeli chcemy uniknąć stania w tych kolejkach, powinniśmy zdecydować się na wycieczkę o świcie - radzi przewodnik tatrzański i edukator Tomasz Zająć. W Tatrach jest jednak wiele alternatyw. Mniej uczęszczane wysokogórskie szlaki w Tatrach Zachodnich, to np. na Starorobociański Wierch, a także niektóre szlaki na południowej stronie Tatr, np. Siwy Wierch przez Dolinę Jałowiecką, czy najwyższy szczyt Tatr Zachodnich - Bystra przez Dolinę Kamienistą.