Tłumy turystów w Tatrach. "Cały weekend panował gwar"

"Rezerwacje na ten długi sierpniowy weekend były realizowane z wyprzedzeniem sięgającym nawet kilku miesięcy, co pozwoliło nam przewidzieć duże obłożenie. Wielu gości zależało na tym, aby warunki pogodowe były sprzyjające, dlatego decyzję o przyjeździe podejmowali w ostatniej chwili. Tydzień poprzedzający ten weekend był deszczowy, co skłoniło wielu gości do przełożenia wcześniejszych rezerwacji właśnie na ten okres. W rezultacie doszło do znacznego skupienia turystów w regionie Tatr" - powiedział Wagner w rozmowie z PAP. Dodał również, że kolejny tydzień również przyniesie duże obłożenie.