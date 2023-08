Polska drugą Ibizą. Odnotowano rajskie upały

"Dziś w centrum słonecznie, poza tym więcej chmur, w zachodniej połowie kraju opady deszczu i burze. Suma opadów w burzach do 20-30 mm. Temperatura maksymalna od 21°C nad morzem, 32°C w centrum do 33°C na wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 75 km/h" - podaje IMGW na swoim Twitterze.