Tłumaczył się z błędu rządu. Mówił o Chrzcie Polski i Chinach

"Pełną kontrolę nad tranzytem" ukraińskiego zboża przez Polskę zapowiedział w programie "Tłit" WP Artur Soboń z PiS. Wiceminister finansów podkreślił, że mają tego pilnować m.in. wydelegowani funkcjonariusze Krajowej Izby Skarbowej. Soboń był pytany w programie, czy po historii ze zbożem rząd uderzy się w piersi i przyzna do zaniechań. Nie odpowiedział wprost, wskazując za to, że Polska jest obecnie krajem sukcesu. - Gdybyśmy uczciwie spojrzeli na Polskę od Chrztu Polski do dzisiaj, zrobili miarę PKB w stosunku do państw europejskich - to jesteśmy państwem najbogatszym. Drugim po Chinach w tym trzydziestoleciu, jeśli chodzi o sukces gospodarczy. Rozumiem drwinę, eldorado nie jesteśmy, ale odrabiamy swoją pracę domową (...) czasem zdarza nam się dostać za to celujący - mówił Soboń.