Tłum forsował granicę. SG odparła atak

To kolejne takie zdarzenia w rejonie Czeremchy. Od kilku dni grupy migrantów gromadzą się przy zasiekach granicznych. Białoruscy pogranicznicy zmuszają tych ludzi do ataków na polską granicę i do używania urządzeń do cięcia drutu, a także kamieni i kijów. Służby białoruskie oślepiają polskich mundurowych laserami, usiłując uniemożliwić obronę polskiej granicy.