"Tłit". Rzecznik rządu Piotr Müller uchylił rąbka tajemnicy ws. nowego ministra sportu. Zdradził też szczegóły ws. expose Mateusza Morawieckiego

- Wiemy już, kto będzie ministrem sportu. To nie jest osoba z opozycji, ani nikt z Senatu. To osoba, która łączy i która ma związek ze światem sportu - zdradził rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit". Jako prawdopodobne określił, że w czwartek nastąpi desygnacja Mateusza Morawieckiego na premiera, w piątek - zaprzysiężenie rządu, zaś we wtorek - expose.

Tematem rozmowy z Piotrem Müllerem była również wpadka Antoniego Macierewicza w Sejmie (Agencja Gazeta, Fot: Dawid Żuchowicz)

Piotr Müller pytany, czy ministrem sportu może zostać Ryszard Czarnecki, zaprzeczył. - Myślę, że nie wraca do polityki krajowej, dobrze działa na poziomie PE - wskazał rzecznik rządu.

Gość Wirtualnej Polski odniósł się również do kalendarza, który jako pierwszy opublikował portal 300polityka.pl. - Jeszcze nie mogę potwierdzić, bo pan prezydent musi potwierdzić kalendarz desygnowania i powołania nowej rady ministrów, ale to kalendarz, który z naszej perspektywy jest optymalny. Możliwe, że tak to się odbędzie - oznajmił w programie "Tłit".

- Expose w dużej części jest już napisane. Można się w nim spodziewać celów na 4 lata pod względem ekonomicznym, będzie również o ekologii. Poza tym będą wyzwania związane z edukacją, badaniami naukowymi, rozwojem gospodarczym pod kątem innowacji na świecie - zdradził Piotr Müller.

Piotr Müller o wpadce Antoniego Macierewicza

Tematem rozmowy była również wpadka Antoniego Macierewicza w Sejmie. Marszałek-senior podczas powitania na pierwszym posiedzeniu pominął b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Nie podejrzewam, żeby niewymienienie prezydenta Kwaśniewskiego było celowe, raczej uważam to za pomyłkę. Jeśli tak się stało organizacyjnie, to trzeba to sprawdzić. Dobrze się stało, że b. prezydent został ostatecznie przywitany, ale powinno to nastąpić na samym początku. Trzeba szanować urząd byłego prezydenta - podkreślił rzecznik rządu.

Piotr Müller o aferze wokół serialu Netflixa

Marek Kacprzak pytał również Piotra Müllera o list do szefa Netflixa ws. serialu "Iwan Groźny z Treblinki". - Czasem trzeba zareagować z dużego C. Odpowiedzi jeszcze nie ma. Czekamy na nią. Myślę, że to będzie w tym tygodniu. Zawsze w sytuacji kłamstw historycznych będziemy reagować. Nie może być przyzwolenia na mówienie o takich sprawach w nieprawdziwych kontekstach - mówił rzecznik rządu.

Rozmówca WP wskazał, że "premier jest bardzo uczulony na takie sprawy". - Uważa, że musimy reagować szybko, konsekwentnie. Nie ma emocji wylewających się, ale jest konsekwentny i nakazuje reagować z żelazną dyscypliną - wyjaśnił.

Piotr Müller o tajemniczej wymianie zdań z Jarosławem Kaczyńskim

Piotr Müller zdradził też, o co chodziło z sytuacją z konferencji prasowej z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS w pewnym momencie szeptał coś na ucho rzecznikowi rządu. W ocenie Cezarego Tomczyka (PO), który skomentował sytuację na Twitterze, było to "żenujące".

- Zwątpiłem w czasie konferencji czy premier wymienił szefa MON. Podobnie jak pan prezes. Tylko tyle. Tak wyglądała sytuacja z kuluarów. Jeśli upokorzeniem było, żeby być pewnym, że cała lista ministrów była wymieniona - to absurdalna sytuacja - komentował gość WP w programie "Tłit".