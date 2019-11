WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 3 exposepiotr mullertłit Natalia Durman 2 godziny temu Przecieki ws. expose Mateusza Morawieckiego. Rzecznik rządu Piotr Müller komentuje W czwartek desygnacja premiera, w piątek zaprzysiężenie rządu, we wtorek expose - taki nieoficjalny kalendarz opublikował portal 300polityka.pl.... Rozwiń Z czystej polityki nieoficjalnie w … Rozwiń Transkrypcja: Z czystej polityki nieoficjalnie w czwartek desygnacja premiera w piątek zaprzysiężenie We wtorek Expo znaczy pan Pot Jeszcze nie mogę potwierdzić Bo to pan prezydent musi przede wszystkim potwierdzić czy jej kalendarz desygnowanie i I inne powołanie nowej Rady Ministrów ale to jest kalendarz który na pewno zna się perspektywę byka Czyli Generalnie wszystko w zwierzaka też możliwe że taki sposób Cheese Wtorek ekspoze ono będzie się bardzo mocno różniło od tego co słyszeliśmy Wczoraj to było podsumowanie Poprzednie KD Zdecydowanie będzie się różnił oponie W expo zamówimy o celach na najbliższe 4 lata a nawet o celach długo bardziej No falowych wynika Wspornik Aktor odbywają się Ale exploseum Expo zadurzyć Częściowo Cały zespół Poznań No przede wszystkim rzeczy związanych z celami Natanem się 4 lata ale pod względem ekonomicznym pogadamy Ekologii równie Matematyk ekologii Również będą elementem Epoznań zbliża się spowolnienie Składki że wypłaty ZUS będą Nie pamiętam żeby tak Spoza było ale tak jak A w tej chwili też No nie będę mówił to jest dokładnie bez was i mogę Wskazać wyzwań pewnego rodzaju I na pewno to są obszary ekonomiczne ale również wyzwania związane Chociażby z edukacją czy badaniami naukowymi rozwojem gospodarczym podkoń Pilnować Przeleciał