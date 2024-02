"Tkwił nad tobą kolejny wyrok". Tak pożegnano Tomasza Komendę

Zaraz po wyjściu na wolność stał się bohaterem mediów, ale nie chciał tej sławy. Na jego pogrzebie nie było kamer telewizyjnych. Była za to grupa ok. 200 osób, która chciała mu towarzyszyć w ostatniej drodze. - Smutna historia bez happy endu. Co z tego, że wyszedł na wolność, jak od razu otrzymał takie ciosy od życia - powiedziała starsza kobieta przed kaplicą.