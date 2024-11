TK idzie na rękę PiS. Kaczyński: nie kontroluję tego

Szef PiS został w piątek zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego akurat teraz pojawia się wyrok TK ws. komisji ds. wyborów korespondencyjnych, kiedy komisja zdecydowała o skierowaniu zawiadomień do prokuratury na najważniejszych polityków PiS.

- Proszę wybaczyć, ale ja naprawdę nie tylko w żaden sposób nie kontroluję i nie mogę kontrolować i nigdy nie kontrolowałem TK, ale także - przyznam się, chociaż być może niektórzy w Trybunale będą mieli do mnie o to pretensję - nie obserwuję jego orzecznictwa w tym momencie , i po prostu nie wiem dlaczego i w jakim czasie pewne orzeczenia TK zapadają - odpowiedział Kaczyński.

Kaczyński był też pytany, dlaczego politycy PiS bojkotują sejmowe komisje śledcze i czy obawiają się czegoś. - Nie obawiamy się niczego - oświadczył szef PiS i dodał, że te komisje "są kolejno uznawane przez TK za nielegalne; a my uznajemy TK" . Wcześniej, 10 września TK orzekł, że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Polityk PiS ocenił, że wszystkie powołane w tej kadencji Sejmu komisje śledcze okazały się jedną wielką patologią. Poza komisją ds. wyborów korespondencyjnych są to komisja ds. Pegasusa oraz tzw. afery wizowej.

Sejmowa komisja śledcza, która badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego, pracowała od grudnia ub.r. do 10 października. W raporcie końcowym komisja oceniła, że "ówczesny aparat władzy usilnie dążył do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych", aby doprowadzić do reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy, który "według zdecydowanej większości sondaży mógł wygrać wybory już w pierwszej turze".