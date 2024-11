Posłowie Razem tracą miejsca w komisjach sejmowych

Podczas głosowania Maciej Konieczny został odwołany z Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Za jego odwołaniem opowiedziało się 418 posłów, przeciw było 12, a 6 wstrzymało się od głosu. Adrian Zandberg stracił miejsca w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Marcelina Zawisza została odwołana z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz z Komisji Gospodarki i Rozwoju. Powołano ją natomiast do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jej miejsce w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej zajął Robert Jagła z Koalicji Obywatelskiej.