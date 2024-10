Partia reaguje na rozłam. Jest komunikat

"Razem to strategiczna rezerwa polskiej demokracji. Nie dopuścimy do tego, by jedynym krytycznym głosem wobec rządu Tuska był głos skrajnej prawicy. To prosta droga, by po kolejnych wyborach do władzy doszły PiS i Konfederacja" - czytamy w dalszej części wydanego komunikatu, w którym oceniono również, że "rząd Tuska swoimi antyspołecznymi działaniami zawodzi kolejne grupy wyborców", a "Polska potrzebuje demokratycznej opozycji, broniącej dobra wspólnego, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka".