Tir niemal zmiótł pieszego na pasach. Groźny moment w Braniewie

Aż 1500 zł i 15 punktów karnych – to kara, która grozi teraz kierowcom popełniającym wykroczenie zagrażające bezpieczeństwu pieszych. Taki mandat otrzymał właśnie kierowca tira, który niemal rozjechał pieszego na pasach w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie). Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 20 września przy ulicy Gdańskiej. Pieszy na pasach, by uniknąć potrącenia, musiał uciekać przed rozpędzonym tirem. Moment nagrały kamery monitoringu miejskiego. Mężczyźnie nic się nie stało. Kierowca odjechał, ale długo nie cieszył się bezkarnością. Policjanci szybko namierzyli jego pojazd i ukarali go najwyższym możliwym mandatem. 17 września weszły w życie ważne zmiany w przepisach. To m.in. mandat karny w wysokości do 1500 złotych oraz 15 punktów karnych dla kierowców za niebezpieczne zachowanie w rejonach przejść dla pieszych.