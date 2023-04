"The Washington Post": Rosja próbuje ingerować w wewnętrzne sprawy Niemiec. Jest komentarz Kremla

Z dokumentów, do których dotarł europejski wywiad, a także "The Washington Post" wynika, że Kreml próbował ingerować w wewnętrzne sprawy Niemiec, by stworzyć w kraju koalicję sprzeciwiającą się pomocy Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do doniesień amerykańskiego dziennika.