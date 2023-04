Referendum w sprawie uchodźców w Greifswaldzie w Niemczech

Fassbinder zaznaczył, że, nawet jeśli obywatele w referendum powiedzą "nie", nie będzie to oznaczać, że ​​do Greifswaldu nie przybędą już uchodźcy i migranci. Referendum dotyczy tylko rodzaju zakwaterowania. Nawet gdy większość głosujących opowie się przeciwko, to wciąż możliwe będzie stworzenie takich ośrodków, ale na przykład na terenach nienależących do miasta.