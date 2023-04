Niepokojące doniesienia. Rosjanie ruszają z kampanią [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 421. dzień rosyjskiej inwazji. Szef komisji ds. bezpieczeństwa ukraińskiego parlamentu uważa, że wznowienie przez rosyjskie siły szturmów na Wuhłedar w obwodzie donieckim to początek rosyjskich przygotowań do wiosenno-letniej kampanii w Ukrainie. Roman Kostenko dodał, że ataki na to miasto mają na celu rozproszenie sił i środków Sił Zbrojnych Ukrainy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.