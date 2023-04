Ukraińska ofensywa już ruszyła? "To nie będzie hurra i do ataku"

- Koordynować natarcie z udziałem 30-40 tysięcy żołnierzy to olbrzymie wyzwanie. Bez rozwiniętego, skomputeryzowanego systemu wymiany danych to bardzo trudne. A skoro tego nie mają, mogą próbować prowadzić takie działania jak teraz. Jeśli będą robić to skutecznie, Rosjanie będą angażować swoje odwody. I na to liczy Ukraina. Przeskrzydlając Bachmut, kontratakując pod Awdijiwką, poprawiając pozycję pod Wuhłedarem, aktywizując się w rejonie Zaporoża. Być może zrobią uderzenie na wielu kierunkach, czyli to samo, co próbują zrobić Rosjanie. Tylko, że efektywniej - uważa wojskowy.