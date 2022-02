Testowanie nie pomoże. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej o pomysłach PiS

PiS szukając sposobów na ograniczenie skutków pandemii dla gospodarki zaproponował rozwiązanie, które pozwala pracownikom na poddanie się nieodpłatnym testom na koronawirusa. O ocenę tego pomysłu poprosiliśmy szefa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyję. Ekspert podkreślił, że choć ustawa posła Czesława Hoca miała wiele błędów to zawierała rozwiązanie oparte o kontrolę paszportów covidowych, tymczasem nowe propozycje opierają się wyłącznie na nieobowiązkowych testach. - Przecież, by funkcjonowała gospodarka, należało wprowadzić możliwość kontroli certyfikatów, bądź też karty ozdrowieńca czy testu. W tej chwili jedyną wartością proponowanej ustawy jest testowanie - powiedział. W jego ocenie rozwiązanie nie ma najmniejszych szans powodzenia. - Jeżeli mamy ok. 15 milionów pracujących obywateli i załóżmy, że będziemy ich testować w poniedziałek, to gdzie tutaj logika, jak mogą być zarażeni w niedzielę i objawy wystąpią we wtorek - mówił gość programu WP "Newsroom".