Terror haków utrzymywał większość PiS? Wskazała na troje posłów

W czerwcu 2021 r. troje posłów - Arkadiusz Czartoryski, Małgorzata Janowska i Zbigniew Girzyński - odeszło z klubu PiS. Jednak po krótkim czasie do niego wrócili. Czy ściągnięto ich z powrotem, stosując szantaż przy użyciu haków pozyskanych w toku inwigilacji? Przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga) przyznała w programie "Tłit", że nie ma pewności, czy tak się stało. - Bardzo szybko doprowadzono do sytuacji, w której państwo zmienili zdanie. (...) Wiemy, że wokół nich było sporo wątpliwości. (...) My pewne rzeczy wiemy, tylko wiedzieć, to jedno, ale trzeba zebrać dowody - podsumowała.

