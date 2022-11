Terlecki pewien poparcia dla PiS. "Wiosną odżyjemy"

"Mamy stosunki towarzyskie lewicą postkomunistyczną"

Polityk wskazuje także, co mogłoby wydarzyć się, gdy to PiS będzie musiał przejść do opozycji. - Tusk zapewne będzie próbował spełnić zapowiedzi o zemście, ale moim zdaniem to jednak bajki. Pewnych granic nie będą mogli przekroczyć, bo my będziemy potrafili nagłośnić każde złamanie prawa, konstytucji, każde nadużycie. Także w Europie. A czy tracąc władzę, przejdziemy do opozycji "na zawsze"? Moje doświadczenie wskazuje, że wyborcze rozstrzygnięcia nigdy nie mają charakteru ostatecznego. Historia się nie kończy. Gdyby PiS straciło władzę, to odzyska ją stosunkowo szybko. Ale sądzę, że władzy jednak nie straci - powiedział szef klubu PiS.