Terlecki o sejmowej komisji ds. podsłuchów. "Niepotrzebna"

Decyzja o tym, czy posłowie PiS zasiądą w komisji ma zapaść dzisiaj. Terlecki zaznaczył, że PiS nie pogodził się z faktem, że taka komisja mogłaby powstać. - My jesteśmy sceptyczni wobec tego pomysłu, uważamy, że to jest niepotrzebne. Zajmuje się tym komisja ds. służb specjalnych, tym bardziej że trzeba być może utajniać posiedzenia itd. To są skomplikowane sprawy, więc jesteśmy sceptyczni, ale zobaczymy, co będzie, my zawsze mamy większość - powiedział Terlecki.