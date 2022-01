Pracownicy NIK wezwani do Sejmu. Wśród nich Marian Banaś i jego syn

19 stycznia marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że wysłała w imieniu Sejmu do NIK pismo w sprawie spotkania delegacji NIK z białoruskim Najwyższego Organu Kontroli. "Najbardziej niepokojące jest to, że to nie jest odpowiednik NIK, to jest odpowiednik tamtejszej prokuratury" - powiedziała i dodała, że instytucja ta brała udział w inwigilacji tamtejszej opozycji.