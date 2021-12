Terlecki o Mejzie. "To wyraz bezradności"

- Życie jest brutalne. Różni posłowie trafiają do Sejmu - stwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o aferę wokół Łukasza Mejzy. Wiceminister sportu wygłosił kuriozalne wystąpienie, w którym zabrał głos ws. doniesień Wirtualnej Polski. Słowa Terleckiego komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceprezes Porozumienia Michał Wypij. W jego ocenie to "wyraz bezradności". - W tej wypowiedzi widać tę bezradność wobec tej sytuacji, w której sami się znaleźli, na własne życzenie - sami obniżyli moralne standardy swojego obozu politycznego. Każdy dostaje to, na co zasłużył - mówił Wypij. - Znam wielu posłów PiS, którzy mają z tym bardzo poważny problem i nie rozumieją decyzji kierownictwa. Być może ten rozdźwięk w środku obozu będzie się nawarstwiał z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem - stwierdził polityk Porozumienia.