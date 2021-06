Terlecki napisał list do Cichanouskiej. "Dostał zgodę prezesa Kaczyńskiego"

- To wpis niedopuszczalny. Nie mogłem uwierzyć, że wyszły one spod palców pana marszałka Terleckiego. To wpis obraźliwy dla białoruskiej opozycji. To ludzie jak nikt inny w Europie potrzebujący naszej solidarności. To słowa sprzeczne z polską racją stanu, z kierunkiem polityki zagranicznej. Nazywanie Rafała Trzaskowskiego liderem antydemokratycznej opozycji to słowa obraźliwe nie tylko wobec prezydenta Warszawy, ale także wobec 10 mln Polaków, którzy oddali na niego głos – mówił Jarosław Gowin w Polsat News.