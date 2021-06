Rzecznik dyscypliny PiS nie zajmie się wpisem Terleckiego

Sam Ryszard Terlecki nie zamierza przepraszać za swoje słowa. - No nie, przepraszać z pewnością nie będę – stwierdził we wtorek szef klubu PiS w rozmowie z dziennikarzami. Terlecki poinformował, że napisał list do Swiatłany Cichanouskiej. - Napisałem taki list wyjaśniający, z kim ma do czynienia, zadając się z Campusem. Będzie publiczny. To specyficzny rodzaj polityków i dobrze, żeby o tym wiedziała – stwierdził.