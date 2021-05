Terlecki kontra Ziobro. Były szef Kancelarii Prezydenta nie oszczędził obu

Ryszard Kalisz był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były szef MSWiA odniósł się do słów Ryszarda Terleckiego dotyczących tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie powiodła się w takim zakresie, w jakim oczekiwano. Według wicemarszałka Sejmu wpływ na to miały m.in. słabo przygotowane ustawy ze strony MS. - Te ustawy były dyletanckie, które reformowały wymiar sprawiedliwości. W ogóle to nie były reformy, tylko "deformy" ze strony Ziobry - stwierdził były szef MSWiA i dodał, że "psuły one wymiar sprawiedliwości, niczego nie naprawiały". - To było tylko przejęcie wymiaru sprawiedliwości, żeby stał się polityczny, żeby służył interesom Ziobry i PiS-u. Natomiast Terlecki miał na myśli coś innego - stwierdził gość WP. - On uważa, że Ziobro nie zrobił tego przejęcia sądów w sposób dostateczny. On by chciał, aby każdy sędzia, który nie orzekł po jego myśli, był od razu represjonowany - stwierdził adwokat. - Mamy do czynienia z ludźmi, którzy kompletnie zatracili się, stworzyli system autorytarny, chcą zawładnąć również sądami powszechnymi, sędziami, a na szczęście jeszcze w Polsce mamy niezawisłych sędziów i mamy ludzi walczących o podstawowe gwarancje wolności obywatelskich - powiedział Ryszard Kalisz.

