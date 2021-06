Koziński: Terlecki, brutalizując język polityki, szkodzi sobie. Ale też szkodzi nam wszystkim

To nie przypadek, że wpis w mediach społecznościowych Terleckiego, nawiązujący do decyzji liderki białoruskiej opozycji, jest w Polsce dyskutowany od chwili jego opublikowania tydzień temu. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał Terlecki (błędy wpisu zgodne z oryginałem).