Teraz to stąd deweloperzy będą brać ziemię? "Strach wśród działkowców jest bardzo duży"

- U nas wszyscy mówią tylko o tym teraz. Co się pan nie zapyta, to my tu żyjemy tym tematem i boimy się tego Tuska - stwierdza pani Stanisława z działek w bydgoskim Myślęcinku, jednego z największych skupisk ogrodów w Kujawsko-Pomorskiem, na które składa się kilka ROD-ów. - Ale myślę, że jakoś się dogadają. Z działkowcami jeszcze nikt nie wygrał. Nie ma co się kłócić. Zostawić, jak jest - komentuje.