Terapeutka odpowiada Kaczyńskiemu. Tak miażdży jego teorie

Ewa Woydyłło-Osiatyńska zastanawia się, czy prezes konsultuje swoje przemówienia. - To jest skandaliczne, ten człowiek nie pierwszy raz się kompromituje. Mówienie o "dawaniu w szyję" jest niebywałe. Osoba używająca alkoholu może robić to bardzo kulturalnie. Królowa angielska piła wino do kolacji. Czy to oznacza, że dawała sobie w szyję? Używając takiego języka, chce się obniżyć wizerunek kobiety. Kobieta, która podnosi kieliszek do ust według tej narracji zachowuje się w sposób plugawy, czyli narusza normy etyczne, kulturalne. To jest jedna z jego strategii, by zyskać zwolenników. Zamiast dbać o to, żeby było mniej niezgody, on dolewa oliwy do ognia - twierdzi rozmówczyni Wirtualnej Polski.