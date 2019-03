Teoria Macierewicza nt. Romana Giertycha. W tle Rosja

Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na antenie Telewizji TRWAM wymienił środowiska, które, jego zdaniem, zagrażają sojuszowi Polski z USA. Polityk twierdzi, że obie grupy łączy osoba... Romana Giertycha.

- Dwa środowiska w Polsce są najbardziej przeciwne polskim związkom z USA. Są przeciwne temu układowi geopolitycznemu, który daje nam największe szanse na utrwalenie niepodległości, na odbudowę siły państwa, gospodarki i Wojska Polskiego: to jest właśnie "Gazeta Wyborcza” i drobne środowiska, które powołują się na bycie narodowymi. Co jest spoiwem łączącym te formacje? Oczywiście Roman Giertych - powiedział Antoni Macierewicz na antenie Telewizji TRWAM.

Były szef MON twierdzi, że polityczna wolta, której dokonał Giertych po latach spędzonych w Sejmie jako poseł LPR, jest dokładnie przemyślana. - Wydawało się, że stracił on swoje podłoże ideowe, stracił racjonalność działania. Jego działanie po stronie Platformy Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej” wydawało się być absurdalne i wydawało się absurdalne, że Adam Michnik i Grzegorz Schetyna wyciągają do niego rękę. To nie jest absurdalne. Oba środowiska łączy niechęć do USA. Oba środowiska są skrajnie antyamerykańskie i są proputinowskie i nawet wtedy, gdy są świadome tego, że dla Putina Polska jest obiektem do zniszczenia - tłumaczył.

Macierewicz zaapelował do narodowców, by nie dołączali do organizacji prorosyjskich. Podkreślił, że Roman Dmowski i Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne "nigdy, z wyjątkiem jednej sytuacji" nie popierali Rosji. - "Polskość jest skazana na podział miedzy Niemcy i Rosję” - to mówi ideolog Putina i do tego prowadzi sojusz "Wyborczej” ze skrajnymi i drobnymi odłamami powołującymi się na formację narodową. Zwracam się do wszystkich prawdziwych polskich narodowców, rozważcie czy warto służyć "Gazecie Wyborczej” i Putinowi - apelował.