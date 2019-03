Antoni Macierewicz o KE. "PZPR i komuniści"

Były szef MON stwierdził na antenie Telewizji Trwam, że "europejskość" Koalicji Europejskiej sprowadza się do związków z "komunistami i okupacją komunistyczną". Antoni Macierewicz uważa, że inny taki aspekt to "demoralizacja dzieci".

- Cóż to znaczy europejskość w tym konkretnym wypadku - zastanawiał się jeden z liderów PiS, mówiąc o Koalicji Europejskiej. - Patrząc poprzez liderów to jest głównie środowisko związane z panem Jaruzelskim, związane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, mówiąc wprost - z komunistami i z okupacją komunistyczną - ocenił w programie emitowanym w TV Trwam i Radiu Maryja .

Antoni Macierewicz wypomniał Leszkowi Millerowi, że był "bardzo ważną postacią w aparacie komunistycznym", a także że dostał "olbrzymie pieniądze od KGB" na zbudowanie SLD. Włodzimierz Cimoszewicz jest jego zdaniem znanym przeciwnikiem reparacji. - Jako szef MSZ protestował przeciw uchwale wzywającej Niemców do wypłacenia odszkodowań wojennych - precyzował.

Macierewicz narzekał też na "nieustanny hejt" na obecność wojsk amerykańskich w Europie. - Pamiętam to jako minister obrony narodowej, (...) jak to środowisko nieustannie robiło wszystko, żeby do tego szczytu nie doszło, a na wszelki wypadek żeby obalić ministra obrony, który właśnie ten program realizował - zaznaczył polityk.