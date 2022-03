Ten przywódca rozmawia z Putinem. "Wykorzystuje te rozmowy”

- Po pierwsze w kwietniu są wybory we Francji. Francja jest w kampanii wyborczej i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Poza tym Francja ma przewodnictwo w Radzie Europejskiej i Macron może występować w imieniu Wspólnoty Europejskiej - tłumaczy w programie WP "Newsroom" tak częste rozmowy francuskiego prezydenta z Władimirem Putinem Grzegorz Schetyna. Zaznaczył jednak, że Francja wykorzystuje te rozmowy do tego, by zbudować sobie pozycję przedwyborczą, ale także, by podkreślić "wyjątkowość" polityki francuskiej, która ma "ekskluzywność relacji w Rosją". - Uważam, że Francja nie jest antyrosyjska w swojej polityce - dodał. Za przykład podał intensywną sprzedaż broni do Rosji. Na pytanie o wybory na Węgrzech, Schetyna przewiduje wygraną partii Orbana, choć zaznaczył, że jego zdaniem będzie to zwycięstwo o parę punktów procentowych. Na pytanie, czy nie podetnie to skrzydeł polskiej opozycji, gość WP stwierdził, że "nie można odpuszczać".