Ten projekt przełamie zmowę milczenia w Kościele? Potrzeba 100 tys. podpisów

Jest już projekt powołania niezależnej od rządu komisji, która zbada przypadki pedofilii w polskim Kościele. Potrzeba jednak 100 tys. podpisów, by mógł być procedowany. W najbliższym czasie zacznie je zbierać fundacja Nie lękajcie się, która pomaga ofiarom księży.

- Chcielibyśmy, by projekt w sprawie komisji trafił do Sejmu po wakacjach. Mamy świadomość, że teraz jest już zbyt mało czasu, ale to ważna sprawa i nie można jej odwlekać. Każdego dnia od czasu premiery filmu "Tylko nie mów nikomu" zgłasza się do fundacji kilkadziesiąt nowych ofiar duchownych. Mam 100 zgłoszeń na skrzynce mailowej. Najmłodsza ma zaledwie 11 lat i była skrzywdzona gdy miała 9 – mówi Marek Lisiński, założyciel Fundacji Nie lękajcie się.