Ten moment zaskoczył nawet dyplomatów. Słów o Polsce nie można traktować serio

- Gdyby Trump był prezydentem, Putin siedziałby już w Kijowie i spoglądał na Polskę - powiedziała we wtorek wiceprezydent Harris podczas debaty kandydatów na prezydenta USA w Filadelfii. Zwróciła się do Trumpa, by powiedział Amerykanom polskiego pochodzenia w Pensylwanii, co by oddał w zamian za przysługę dla Putina.