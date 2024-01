Ten konkret KO nie przedzie w 100 dni. Minister dała do zrozumienia

W "100 konkretach" Koalicji Obywatelskiej znalazła się obietnica wprowadzenia bonów dla dzieci na wizyty u dentystów i wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach. Minister zdrowia Izabela Leszczyna dała do zrozumienia, że cały projekt jest w bardzo początkowym stadium realizacji i będzie się opierał na finansowaniu przez NFZ leczenia stomatologicznego w gabinetach prywatnych. - Prowadzimy taką analizę, jak najlepiej to wprowadzić, żeby kosztowało to oczywiście jak najmniej, bo to jest zawsze ważne, jeśli mamy objąć całą populację dzieci - wskazywała polityk KO w programie "Tłit".

