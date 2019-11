Templewo w woj. lubuskim. Mrówki kanibale w atomowym bunkrze

Nietypowe odkrycie w polskim lesie nieopodal wsi Templewo (woj. lubuskie). Naukowcy natrafili tam na uwięziony w postsowieckim, nuklearnym bunkrze, gatunek leśnych mrówek ćmawych. Wyróżniały się tym, że bez dostępu do pożywienia, światła i ciepła, założyły liczącą ok. miliona osobników "kolonię". Nie przeszkodził w tym nawet brak królowej.

Kluczem do sukcesu było m.in. zjadanie siebie nawzajem. Do takich wniosków doszli polscy, węgierscy i fińscy naukowcy, którzy wyniki swoich badań zaprezentowali na łamach czasopisma "Journal of Hymenoptera Research".

Betonowa pułapka

O "atomowych mrówkach" z Templewa napisał m.in. brytyjski portal Sky News . Z artykułu można się dowiedzieć, w jaki sposób ci mali bohaterowie świetnie zaaklimatyzowali się w nowym otoczeniu, do jakiego trafili przypadkiem. Otóż ich główne gniazdo znajdowało się w rurze wentylacyjnej prowadzącej do komory bunkra, w której kilkadziesiąt lat temu przechowywano broń nuklearną.

Niefortunne umiejscowienie gniazda sprzyjało co jakiś czas spadaniu sporej liczby mrówek wgłąb ciemnego pomieszczenia, bez możliwości powrotu. Owady nie były w stanie wrócić po betonowych ścianach bunkra, musiały więc radzić sobie same na dole. Co ciekawe, alternatywna "kolonia" rozwijała się bez niezbędnej do jej założenia królowej. Około milion osobników stanowiły same... robotnice.