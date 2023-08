Telus grzmi. W ostrych słowach odpowiada Ukrainie

Telus odniósł się także do wezwania na rozmowę do ukraińskiego resortu spraw zagranicznych ambasadora RP w Ukrainie Bartosza Cichockiego. - Wezwanie na dywanik ambasadora nie jest drobnostką. To są zgrzyty. Ale będziemy bronić interesu polskiego rolnika. Nikt nas nie wystraszy - przekonywał.