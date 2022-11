"Telewizyjna szopka". Ekspert ocenia decyzję Rosjan ws. Chersonia

- To zgrupowanie rosyjskie było najprawdopodobniej w fatalnej kondycji. Nawet jeżeli nie chodzi o obecną sytuację, to chodzi o to, co później by się działo w momencie, kiedy ukraińskie siły byłyby w stanie zablokować możliwość zaopatrywania albo przerzutu wojsk przez rzekę. Ten aspekt wojskowy moim zdaniem jest kluczowy dla decyzji - wyjaśniał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Jacek Raubo, analityk z Defence 24. Ekspert komentował w ten sposób decyzję, którą zakomunikowali Rosjanie o wycofaniu wojsk z okolic Chersonia. Zdaniem Raubo najważniejsza była forma jej ogłoszenia, którą ocenił jako "telewizyjną szopkę". - Ja to odbieram z perspektywy pozycji Szojgu i wybielania Kremla, a przede wszystkim Władimira Putina w kontekście porażek wojskowych. Niewykluczone, że będzie próba przerzucenia ciężaru wszystkich klęsk na Siergieja Szojgu - ocenił.