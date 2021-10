Telewizja Trwam krytycznie o wzroście cen paliw. Skiba: Ojciec Tadeusz dużo jeździ

Telewizja Trwam w środę wyemitowała materiał o rosnących cenach paliw. W programie niekorzystnie przedstawiono działa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Materiał szybko zyskał na popularności w sieci. - Ojciec Tadeusz dużo jeździ, więc dużo wydaje też na benzynę - żartował w programie "Newsroom" WP muzyk i satyryk Krzysztof Skiba. - To jest człowiek, który nie lubi wydawać. To jest człowiek, który lubi zarabiać i dostawać pieniądze. Ale to nie jest pierwsza taka wypowiedź ojca Tadeusza. On znany jest nawet z takiego grożenia rządzącym, że za mało dają pieniędzy, że za mało dotują, że nie zwracają uwagi na jego działalność i potrzeby. To jest gra polityczna, grożenie palce, ale w rodzinie. To jest taka kłótnia w rodzinie, bo przecież ministrowie obecnego rządu często bywają na imprezach i uroczystościach organizowanych przez ojca Tadeusza. I tam przy kieliszku wina wyjaśnią sobie pewne sprawy - podsumował Skiba.