Telefon do syna Pieskowa. Ekspert wskazuje, co się będzie działo w Rosji

- Taki moment zaniepokojenia miał już miejsce przed 9 maja, kiedy Rosjanie obawiali się, że Władimir Putin ogłosi taką powszechną mobilizację - przypomina w programie "Newsroom" prof. Agnieszka Legucka. Wówczas, jak wskazuje gość, również były podpalenia komisji rekrutacyjnych. - Teraz będzie miało miejsce to samo - dodaje. Jej zdaniem poparcie dla Putina będzie znacznie słabło. Zwróciła uwagę na działania współpracowników Nawalnego, którzy zadzwonili do syna Dmitrija Pieskowa z pytaniem, czy zgłosił się już do komisji wojskowej. Ten odpowiedział, że załatwi to w inny sposób. - Będziemy mieć do czynienia z tym, że pobór 300 tys. osób w warunkach rosyjskich, nie będzie możliwy do zrealizowania - podsumowała.

