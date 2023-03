Tej zbrodni można było uniknąć. Kampania przeciwko Polakowi w UK

Kobieta uważa, że wczesna interwencja w przypadku przestępstw związanych z nieprzyzwoitym narażeniem jest kluczem do zapobiegania poważniejszym przestępstwom w przyszłości. - Moglibyśmy faktycznie powstrzymać tego typu zachowanie. Moglibyśmy cofnąć myślenie stojące za tym, co sprawia, że robią to, co robią, zanim dojdą do etapu gwałtu – powiedziała. - Nie mówię, że nie zasługują na karę. Jeśli zostaną aresztowani za to konkretne przestępstwo, nie sądzę, że powinni iść do więzienia, ale myślę, że powinni być "oznakowani" przez naprawdę długi czas, na przykład pięć lat.