Tego boi się Zachód. Orban przed "dużym testem"

W przyszłym tygodniu węgierski parlament ma zdecydować czy zgadza się na wejście Szwecji i Finlandii do NATO. Choć sprzeciw byłyby formą wypowiedzenia posłuszeństwa Zachodowi, Wojciech Przybylski z Visegrad Insight podkreślał w programie "Newsroom" WP, że deklaracja w tej sprawie nie wszędzie przyjmowana jest jako oczywista, stąd to "duży test" dla Viktora Orbana. - Jeżeli popatrzymy na to, co mówi Władimir Putin, co mówi Viktor Orban - w sensie wartości, pewnej osi moralnej - to oni są blisko. Za tym poszły bardzo niepokojące symbole (...) daleko posunięty cynizm - mówił Przybylski. Prezes fundacji Res Publica podkreślał także, że spowodowało to "radykalne odsunięcie od Polski" Budapesztu.