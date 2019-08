Tęczowe wejście do przedszkola. Radny Andrzej Radomski oburzony, pisze o LGBT

- Jaki to ma cel, po co? - pyta na Facebooki radny powiatu głogowskiego Andrzej Radomski. Dołącza zdjęcie wejście jednego z przedszkoli, gdzie stoją dwa słupy w tęczowych kolorach. Według polityka kolory "działają na podświadomość" i kojarzą się z LGBT.

Chodzi o wejście do Przedszkola Publicznego nr 2 przy al. Wolności w Głogowie. Stoją tam dwa słupy w tęczowych kolorach. "Jaki to ma cel, po co? Po co dzieci codziennie muszą to oglądać? Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologią LGBT? Bo wszak przedszkole to bezpieczne miejsce i według dzieci, tak ma być. To działa na podświadomość" - podkreśla Radomski.