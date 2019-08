Jarosław Kaczyński na pikniku: sądy są całkowicie pod wpływem ideologii LGBT

- Wie pani, problem jest taki, że gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne - stwierdził Jarosław Kaczyński podczas pikniku w Zbuczynie. Prezes PiS odpowiedział na pytanie kobiety, która wyznała, że jest zaniepokojona rosnącą aktywnością osób ze środowisk LGBT.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozmawiał z uczestnikami pikniku rodzinnego w Zbuczynie (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Podczas niedzielnego pikniku rodzinnego w Zbuczynie Jarosław Kaczyński został zapytany o marsze równości. - My się na to, jako Polacy, nie zgadzamy - mówiła do prezesa PiS jedna z kobiet.

Rozmowę zarejestrowały kamery TVN24.- Wie pani, problem jest taki, że gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne - odpowiedział Kaczyński. I przypomniał, że gdy jego brat Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, "to zakazał".

- Natomiast, no tu jest sprawa przepisów Unii Europejskiej. No uchylą nam takie zakazy. Sądy zresztą też uchylą, bo sądy są całkowicie pod wpływem tej ideologii - dodał prezes PiS.

Zapewnił jednak, że ma przygotowaną taktykę. - To trzeba inaczej, spokojnie ograniczyć to. W ten sposób, żeby to nie niszczyło polskiej kultury, nie niszczyło polskiego Kościoła. I o to będziemy walczyć - podkreślił Jarosław Kaczyński.

