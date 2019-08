Jarosław Kaczyński w Zbuczynie: "Poprzednia władza szkodziła polskiej wsi. PiS tę politykę odrzuciło!"

Polacy to wspólnota. I w tej wspólnocie wszyscy muszą mieć równe prawa, również ekonomiczne - mówił w niedzielę w Zbuczynie prezes PiS.

- Bardzo ważna jest ciężka praca rolników. To praca specyficzna, wymagająca szczególnej uwagi ze strony władzy. Rolnik zmaga się także z naturą, która czasem pomaga, a czasem przeszkadza. Susze, ulewy, grady, mrozy, które wyniszczają uprawy. Rolnicy sami, przy największym wysiłku, nie mogą często sobie z tym dać rady. Nie mają pewności, ile będzie kosztowało to, co się wyprodukuje. Kwestia cen. Praca w gospodarstwie rolnym musi się opłacać. I to jest kwestia, którą musi zajmować się także władza - wyliczał lider Zjednoczonej Prawicy.