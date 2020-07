"Tęczowe disco". Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaniepokojony karaniem uczestników przez policję

Kary dla uczestników "Tęczowego disco"

W poniedziałek oświadczenie w sprawie działań policji wobec uczestników "Tęczowego Disco" ukazało się na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wystąpił on w tej sprawie z pismem do władz stołecznej policji.

Niezależnie od tego funkcjonariusze przekazali też dane wylegitymowanych osób do miejscowego sanepidu. Może on nałożyć na nie wysokie kary pieniężne w ramach postępowania administracyjnego.

"Tęczowe disco". Rzecznik interweniuje

To, co budzi zdumienie i niepokój RPO, jest fakt, że policja nie interweniowała podczas samego wydarzenia, a dopiero po jego zakończeniu, kiedy jego uczestnicy wracali już do domów. "Rzecznik podkreśla, że wprowadzone ograniczenia wolności zgromadzeń mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia obywateli poprzez uniemożliwienie organizacji zgromadzeń spontanicznych, które w związku ze swym charakterem - brak organizatora i służb porządkowych dbających o przestrzeganie ograniczeń - mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia. W ocenie RPO adekwatność działań wydaje się wątpliwa wobec braku reakcji funkcjonariuszy podczas zgromadzenia - gdy ryzyko dla zdrowia uczestników było największe" - pisze Adam Bodnar.