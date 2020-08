Tęczowa flaga na pomniku Jezusa. "Część osób LGBT ma dosyć tej konfrontacji"

W rozmowie z Polsat News krakowski duchowny życzył środowisku LGBT "odnalezienia drogi do dyskusji". - Jeśli faktycznie czują się wykluczeni z Kościoła, to niech szukają drogi do porozumienia, ale obrażanie uczuć religijnych wykopuje kolejne rowy - ocenił wywieszenie tęczowej flagi na pomniku Chrystusa w Warszawie. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaznaczył, że wszystkie religie powinny być prawnie chronione.

Ksiądz bronił także policjantów którzy interweniowali podczas manifestacji na Krakowskim Przedmieściu podczas której zatrzymano 48 osób. - Widziałem ostatnio reakcji francuskich służb, tam jest od razu bardzo brutalna reakcja na łamanie prawa. Niesłusznie oskarża się policję o terror. Słyszałem też wypowiedź o tym, że było to jak mord na Żydach. To podkręcanie napięcia przez agitatorów - mówił Isakowicz-Zaleski.

- Jak jest pierwszy film Sekielskich to robi się w Kościele krok do przodu. Jest drugi film i znowu do przodu. Ale jak nie ma ani filmu, ani publikacji, to nic się z tym problemem nie robi. Przyszedł czas, aby Kościół przestał być oblężoną twierdzą. Tu chodzi o dobro młodzieży, a wspólnota musi znaleźć jakąś formę rozwiązania problemu - dodał duchowny.