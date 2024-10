Technologiczna wpadka Rafała Trzaskowskiego. Spadły na niego gromy

Gromy spadły na Rafała Trzaskowskiego. Jak mógł tego nie wiedzieć

- Zebrać 100 milionów dolarów, wymyślić nowy czip, nie musząc go produkować. I tak powstało mnóstwo wynalazków, chociażby NVIDIA, o której 4 lata temu jeszcze nikt nie słyszał, co to za firma produkowała czipy, które mogły wykonywać wiele czynności na raz. One były do technologii optycznej, ale przede wszystkim okazało się, że właśnie sztuczna inteligencja potrzebuje tego typu układów scalonych i dzisiaj jest to jedna z najbogatszych firm na świecie - powiedział na nagraniu Rafał Trzaskowski.