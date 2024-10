Natalka okaleczona na całe życie. Krzysztof M. znowu zrobił to samo

- Niektórzy ludzie uczą się na błędach, a niektórzy nie. Osoba, która popełnia taki sam czyn po raz kolejny, to raczej nie zmądrzeje i nic mu nie pomoże. Co by nie robił wymiar sprawiedliwości, to jeśli taki człowiek nie chce podjąć współpracy, to on się nie zmieni. Czy dłuższa izolacja coś pomoże? Chyba, żeby na całe życie, ale wiadomo, że nie ma takiej możliwości - ubolewa Małgorzata Bławat.