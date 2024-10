Politico: Polska wygranym szczytu ws. migracji

- To, co chciałem osiągnąć w sprawie migracji, osiągnąłem - mówił Donald Tusk jeszcze przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, pytany o rozmowy z unijnymi liderami. Między innymi na te słowa zwraca uwagę portal Politico, który ocenia, że to Polska wychodzi ze szczytu zwycięsko.