"Te liczby są zatraszające". Poseł Lewicy bije na alarm

- Rząd abdykował w walce z pandemią. Kolejne dni i liczba zgonów to udowadniają. Te liczby są zastraszające. Na całym świecie dwa dni temu umarło 7000 ludzi, a w Polsce 700 osób. Czyli 10 proc. wszystkich zgonów na świecie było w Polsce. Jeżeli w taki sposób będziemy to pokazywali, to będziemy widzieli jaka skala jest problemu - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w programie "Tłit". - Jesteśmy trzecim w kolejce krajem, który ma największą liczbę zgonów, mamy olbrzymią liczbę zachorowań i rząd udaje, że pandemii nie ma. Żadnych ograniczeń, paszporty covidowe dalej nie są przestrzegane, a ustawa Lewicy o obowiązku szczepień w zamrażarce sejmowej. Nie ma innej drogi niż obowiązek szczepień, żeby było mniej zakażonych i mniej umierających - wskazał Gawkowski.